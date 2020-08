Siena, intensificati i controlli nel centro storico di Siena: due giovani denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Siena hanno denunciato negli ultimi giorni due giovani: uno per resistenza, oltraggio e porto di armi ed un altro per ubriachezza molesta, disturbo alle persone e atti osceni in luogo pubblico.Nei giorni scorsi, secondo le determinazioni raggiunte nelle riunioni tecniche in Prefettura e Questura, i militari dell'Arma hanno intensificato l’azione preventiva nei punti più sensibili della città di Siena, con particolare riferimento alle aree di Piazza del Campo, via di Salicotto e piazza del Mercato, verificando contestualmente anche il rispetto delle misure previste dall’ultimo Decreto in tema di contenimento della pandemia. In tale contesto sono state identificate oltre 300 persone.In particolare, venerdì 21 agosto, i militari della Stazione Carabinieri di Siena Centro hanno denunciato, per i reati di resistenza e oltraggio, un giovane sorpreso mentre passeggiava senza mascherina, il quale si è opposto al controllo, ingiuriando e minacciando il personale operante. Tale soggetto è stato inoltre trovato in possesso di un coltello di genere non consentito, ed è stato quindi deferito per “porto di armi od oggetti atti a offendere”.Domenica 23 agosto invece, a seguito di segnalazione pervenuta al ”112”, è stato controllato un giovane a bordo di un autobus urbano in stato di evidente alterazione psicofisica da abuso di sostanze alcoliche. L’interessato aveva molestato una ragazza, compiendo atti osceni. Il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per ubriachezza molesta, disturbo alle persone e atti osceni in luogo pubblico.