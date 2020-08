Regionali 2020 - Italia Viva, nasce a Siena il comitato ''Io voto Loia''

Le coordinatrici Benedetta Carloni e Francesca Elia: “Sostegno a Loia per battere la destra e far ripartire Siena”

Nasce a Siena il comitato ''Io voto Loia'' a sostegno della candidatura di Antonio Loia nella lista Italia Viva per il Consiglio Regionale della Toscana. Benedetta Carloni e Francesca Elia indicate come coordinatrici."Attorno alla candidatura di Antonio Loia si sono ritrovate tante persone e volontari – affermano Carloni ed Elia – così abbiamo deciso di fare un comitato. Per molti di noi è la prima volta. Abbiamo il dovere morale di impegnarci per battere questa destra razzista che umilia le persone con l’odio e la paura. Per superare questo tempo di crisi – continuano le coordinatrici – serve la comunità, la solidarietà e l’impegno concreto per il bene comune. Non possiamo più voltarci dall’altra parte o fare semplicemente gli spettatori. Se gli elettori della provincia di Siena pensano che vada tutto bene, possono votare sempre gli stessi. Se pensano che c’è tanto da cambiare, possono votare Antonio Loia"."Sono emozionato – afferma Antonio Loia – dal sapere che in modo spontaneo e autonomo è nato un comitato a sostegno della mia candidatura. Mi candido alle Regionali per dare futuro alle terre di Siena. Sarà una sfida emozionante, dove tutto è ancora da scrivere. Non ci sono risultati scontati per nessuno. E visto che non amo perdere, il mio impegno per Siena sarà massimo. Italia Viva a Siena – indica Loia – è impegnata a dare una rappresentanza della nostra provincia nel governo Regionale e nessuna squadra è ancora stata decisa. Per questo l’impegno di tutti deve essere massimo. E per centrare questo obiettivo sono indispensabili idee e progetti concreti per Siena e la Toscana".