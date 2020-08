Elezioni 2020 - ''Siena è Toscana'', iniziativa con il candidato alla Presidenza del centrosinistra Eugenio Giani

Ora che le liste sono state presentate anche il PD della città apre la propria campagna elettorale con l’iniziativa “Siena è Toscana, idee per il futuro della Regione”, prevista per mercoledì 26 agosto alle ore 18 presso il piazzale esterno del Circolo Arci Fontebecci.Interverranno Eugenio Giani, candidato alla Presidenza della Regione Toscana per il centrosinistra, Simone Bezzini, capolista PD della Circoscrizione di Siena e i due candidati consiglieri PD per la città di Siena, Anna Paris e Giovanni Mezzedimi. La cittadinanza è invitata a partecipare ricordando l'obbligo di indossare la mascherina e del distanziamento.