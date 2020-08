Prossime manutenzioni programmate alla rete idrica di Siena

A Siena proseguono martedì 1 e mercoledì 2 settembre le manutenzioni programmate per l’installazione di misuratori a tecnologia avanzata (con telelettura) e adeguamento degli allacciamenti, anche in adempimento agli obblighi di legge.I lavori comportano necessariamente la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua: laddove è possibile, AdF è impegnata a modulare tempi e modalità di esecuzione degli interventi per ridurre il più possibile i disagi per cittadini e attività economiche, in collaborazione con l’amministrazione comunale.Di seguito gli interventi pianificati per la prossima settimana, con date, orari e vie interessate dalla temporanea sospensione dell’erogazione idrica:Martedì 1 settembre: dalle 8.30 alle 11 strada di Certosa e zone limitrofe; dalle 11 alle 13 strada di Pieve a Bozzone e zone limitrofe; dalle 14 alle 16 strada Del Tinaio e zone limitrofe.Mercoledì 2 settembre: dalle 8.30 alle 11.30 strada dei Tufi, via della Vigna, via del Mandorlo, via del Cipresso.