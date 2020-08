Siena, Matteo Renzi all'inaugurazione della sede provinciale di Italia Viva

Sabato 29 agosto alle ore 13 Matteo Renzi sarà a Siena per inaugurare la sede provinciale di Italia Viva in via del Paradiso n. 26/28. Con Renzi il capolista Stefano Scaramelli, le donne e gli uomini candidati al Consiglio regionale della Toscana e i coordinatori provinciali di Italia Viva.



Alle 13.15 conferenza stampa sempre presso la sede provinciale di Italia Viva.