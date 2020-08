Per il prossimo appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre, per i residenti nel Comune di Siena il rilascio e la sostituzione delle tessere elettorali verranno effettuati presentandosi, senza appuntamento, muniti di documento di riconoscimento, agli uffici demografici in via Salicotto 6 e a quello decentrato in via B. Tolomei 7 (Acquacalda), dal lunedì al venerdì in orario 9-12,30, e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.