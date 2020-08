Regionali 2020 - Appuntamenti in provincia di Siena per il senatore di FdI Achille Totaro ed il candidato consigliere Lorenzo Rosso

Giornata in provincia di Siena per il senatore di Fratelli d'Italia Achille Totaro, accompagnato da Lorenzo Rosso, candidato al Consiglio regionale della Toscana per il partito di Giorgia Meloni.



Domani, venerdi 28 agosto, Totaro e Rosso inaugureranno, alle ore 15, in via Manzoni 16 a Colle di Val d'Elsa, la sede del Comitato "Rosso c'è" e la nuova sede del Circolo FDI "Valdelsa Patria Futura". Partecipano Rossana Neri, presidente del Circolo, Simone Scacciaferro e Guido Coppola.



Alle ore 16.30, Totaro, nella sua veste di componente la Commissione Sanità del Senato, farà una visita istituzionale all'ospedale Sabta Maria alle Scotte di Siena e alle 18.30 Rosso e Totaro incontreranno gli operatori del settore turistico ed alberghiero, i responsabili di associazioni animaliste e del Comitato Air Noleggio con conducente: partecipa Lucia Caliendo.



Alle 19 inaugurazione a Siena della sede provinciale del Comitato elettorale "Rosso c'è - da sempre contro la sinistra" con il coordinatore Paolo Lombardo e della nuova sede del Circolo FDI Siena Centro, in viale Curtatone, 6 nei pressi di piazza Matteotti.



La giornata si concluderà a Sinalunga dove Totaro e Rosso incontreranno, alle 20,30, il comitato di lotta dei lavoratori di aziende in crisi, organizzato dal Comitato "Rosso c'è" della Valdichiana.