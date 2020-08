Comune di Siena: novitÃ  per riapertura scuole infanzia e nidi comunali

Avvicinandosi la riapertura delle scuole dell'infanzia e dei nidi comunali si è svolto un incontro tra l'Assessorato all'Istruzione con i tecnici del Comune di Siena e il coordinamento pedagogico per fissare alcune regole importanti in fatto di sicurezza e nel rispetto delle misure del contenimento del Coronavirus.Oltre ai percorsi di entrata e uscita differenziati, con doppi ingressi e doppio deflusso, cambierà l'orario di entrata e di uscita delle scuole dell'infanzia. La commissione ha deciso di fissare l'apertura alle ore 8 e la campanella della fine della giornata alle ore 16. Per i nidi invece l'ammissione dei piccoli avverrà scaglionata fino a dicembre in modalità part-time. A decorrere da gennaio, la metà delle famiglie degli stessi potranno scegliere l'opzione del tempo pieno.Il Comune, comunque, si riserverà di valutare le richieste a tempo pieno sulla base delle graduatorie, ma anche delle condizioni lavorative dei genitori.L’Amministrazione, per andare incontro alle esigenze dei lavoratori e delle famiglie, ha deciso di incrementare il personale educativo e di controllo.