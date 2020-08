Regionali 2020 - Matteo Renzi a Siena per inaugurare la sede di Italia Viva e incontrare i cittadini

Giornata senese per il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in occasione dell'inaugurazione della sede provinciale di Italia Viva in via del Paradiso e del Comitato elettorale della lista di candidate e candidati al Consiglio regionale."Gli interventi di Matteo Renzi e del capolista Stefano Scaramelli - spiega in una nota Italia Viva - sono stati incentrati sull'importanza dei valori antifascisti, sulla ricerca e la scienza. Oltre a rimarcare la bellezza e l'unicità della città, Renzi e Scaramelli hanno sottolineato che saranno determinati per la vittoria di Eugenio Giani in Toscana.A seguire Matteo Renzi ha camminato per le vie di Siena a contatto diretto con i cittadini, per rispondere a tutte le loro domande e per ascoltare le loro esigenze. Nel rispetto delle misure di sicurezza Renzi è arrivato fino a Piazza del Campo per approfondire anche i temi del lavoro, delle imprese, degli artigiani."