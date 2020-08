Regionali 2020 - ''Il contributo del territorio senese per lo sviluppo della regione'', dibattito con l'on. Alessia Morani e il candidato Pd Giovanni Mezzedimi

Lo sviluppo, insieme alla crescita economica e culturale, deve essere al centro dell'azione politica e di governo. “Il contributo del territorio senese per lo sviluppo della regione”, è il tema di cui si parlerà il 2 settembre alle ore 18 presso il circolo ARCI “Lavoro e Sport” in via Pispini, 18, insieme al sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico onorevole Alessia Morani e a Giovanni Mezzedimi, candidato al Consiglio regionale. Il dibattito sarà moderato da Giulia Mazzarelli dell’esecutivo Pd.



"Siena deve riproporsi come protagonista di primo piano della politica di governo regionale e le nostre eccellenze devono essere supportate per garantire la loro ripresa economica - spiega la nota di presentazione dell'incontro -. Solo così sarà consentito di esprimere a pieno le potenzialità imprenditoriali del settore agroalimentare, delle scienze della vita, delle biotecnologie, del turismo e della cultura che costituiscono le fondamenta sulle quali poter costruire un presente solido e mettere le basi per lo sviluppo economico del nostro territorio. Per questo è indispensabile promuovere una nuova legislazione regionale con la drastica semplificazione delle procedure burocratiche che ci consentano in tempi rapidi di agevolare la gestione delle attività commerciali, di quelle legate all'edilizia e al territorio. È un progetto ambizioso da affrontare con decisione, senza fermarsi alle prime difficoltà come è successo per la realizzazione di alcuni leggendari interventi infrastrutturali come l'ammodernamento dei tratti ferroviari Siena-Empoli-Firenze e quello verso Roma, che collegherebbero Siena con l'alta velocità, il completamento della Nuova Cassia, l’ammodernamento della Siena-Firenze ed il completamento della Siena-Grosseto. Questi interventi sono indispensabili per lo sviluppo di qualsiasi attività produttiva e sicuramente propedeutici al fiorire di nuovi progetti imprenditoriali specializzati che creino ulteriore innovazione e nuovi posti di lavoro. Per far sì che tutto ciò sia realizzabile e raggiungere gli elevati standard di uno sviluppo sostenibile è assolutamente necessario attuare progetti strategici di lungo periodo, che tengano di conto della vita della città e riescano a conservare rigorosamente i presupposti della tutela e della qualità."