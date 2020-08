Siena: i candidati di Toscana Civica si presentano alla città e al territorio

Sanità, lavoro e infrastrutture i punti principali del programma



I candidati del collegio senese di Toscana Civica hanno scelto la suggestiva cornice di piazza del Mercato a Siena per presentare alla stampa e ai cittadini le linee guida del programma a sostegno di Susanna Ceccardi alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre.



I sei candidati (Paolo Marrocchesi, Gianna Buraschi, Paolo Bartali, Alessandra Angeloni, Nicola Sisi e Francesca Appolloni) sono stati introdotti e presentati da Angelo Raffaelli che ha coordinato la serata. Sanità, lavoro, turismo, giovani e infrastrutture sono i punti cardine del civismo di Toscana Civica un movimento nato come associazione nel 2011 per rivendicare la necessità di una Toscana unita senza territori marginalizzati e assoggettati ad una politica Firenze centrica.



“Toscana Civica – dichiara Paolo Marrocchesi capolista senese e vicepresidente Toscana Civica – nasce per la volontà di perseguire un cambiamento nel governo della Regione che da troppo tempo ristagna nell’immobilismo delle coalizioni di centro sinistra. Toscana Civica vuole rappresentare e costruire una politica incisiva, trasparente e condivisa con i cittadini e con le forze civiche che sempre più spesso sono la vera voce dei territori. Il nostro richiamo vuole raggiungere tutti gli elettori insoddisfatti o delusi e che non nutrono più fiducia in un apparato politico lontano dalle esigenze quotidiane di ogni cittadino. Alle elezioni di settembre abbiamo un’occasione unica che è quella di cambiare la Toscana attraverso politiche positive e coinvolgenti che mettano al centro il cittadino.”



Terminata la presentazione i candidati della lista senese di Toscana Civica hanno offerto un aperitivo a tutti gli intervenuti.