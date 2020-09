Regionali 2020 - Nicola Sisi (TC): ''Siena, in Fortezza degrado e abbandono''

"Come cittadino e come tecnico del settore turistico non posso non porre all'attenzione dei miei concittadini lo stato in cui riversa la Fortezza Medicea a Siena. È vergognoso che una città come Siena possa permettere tutto questo. Io mi batterò affinché un sito così importante torni a splendere ed essere un punto di riferimento per questa bellissima città." Così interviene Nicola Sisi, candidato al Consiglio regionale nel collegio di Siena per la lista Toscana Civica alle prossime elezioni regionali."Mi batterò in prima persona affinché ogni sito di interesse storico culturale sia costantemente e quotidianamente monitorato. La nostra storia, la nostra ricchezza artistica deve essere sempre al centro dei nostri pensieri e lavorerò per far sì che il nostro patrimonio sia conservato e promosso con ogni mezzo possibile.Io considero tutto ciò una priorità e non un fattore secondario. Noi toscani, noi italiani, siamo custodi di cotanta bellezza e il mondo tutto si merita di visitare questi luoghi meravigliosi. Se avrò la possibilità molte cose cambieranno e un nuovo "rinascimento" italiano fiorirà.La Regione che noi pensiamo, che noi di Toscana Civica vogliamo, dovrà farsi carico direttamente e, non delegando a terzi, della gestione, della conservazione, della salvaguardia, della promozione delle città storiche e città d’arte e di ogni ricchezza del proprio patrimonio artistico culturale e storico."