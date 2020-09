Italia Viva, Massimo Cava coordinatore della sede di Siena

"Rappresentare tutte le persone che credono in un riformismo vero, fatto di programmi e di iniziative responsabili, rifuggendo politiche populiste". A dirlo Massimo Cava, coordinatore cittadino della sede di Italia Viva Siena, che sottolinea l'importanza dell'ampia partecipazione registrata sabato 29 agosto per l'inaugurazione della sede di via del Paradiso."Ringrazio le donne e gli uomini che hanno preso parte attiva al nostro progetto - continua Massimo Cava -, alla nostra idea di politica e sono intervenute all'inaugurazione della sede a cui non voleva mancare Matteo Renzi. Con tutti noi anche i candidati in Consiglio regionale per Italia Viva - il capolista Stefano Scaramelli, Filomena De Marco, Antonio Loia, Paola Piomboni, Federico Mariani, Eleonora Contucci -, i coordinatori provinciali Pamela Fatighenti e Riccardo Burresi. Una occasione nella quale non sono mancati gli incontri con i cittadini e i rappresentanti del mondo economico".Con la nascita del movimento giovanile, vogliamo dare la possibilità ai giovani di esprimersi e di mettere a disposizione la loro creatività.La sede sarà aperta tutte le sere dalle 17 alle 19 e per coloro che vogliono partecipare a questo progetto, portando idee e proposte, mi possono contattare inviando una mail a massimocava14@gmail.com oppure al numero 3476882654.