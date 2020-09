Regionali 2020 - Svolta! Siena: ''Ecologista, progressista, europea: è la Toscana in cui crediamo''

"Entra nel vivo la campagna elettorale per le Regionali dei prossimi 20-21 settembre e come di consueto i cittadini si vedono inondati, su ogni tipo di canale di comunicazione, di messaggi politici e dichiarazioni tanto roboanti quanto spesso vane, slogan ad effetto e polemiche strumentali. La solita manfrina di sempre, foriera dei soliti risultati: fare il pieno di voti e dimenticarsi delle promesse fatte." Così interviene la sezione di Siena della lista Svolta!."E’ ora di chiedere un cambio di marcia alla politica ed è per questo che si è costituita la lista denominata “Svolta!”, proprio per porre l’accento su un necessario cambiamento dei metodi stantii di fare politica.La lista raggruppa tre formazioni, Italia in Comune, Volt, Toscana nel cuore, di ispirazione civica, formata, dunque, da cittadini che per anni si sono spesi in lotte di impegno civile a tutela degli interessi delle proprie comunità, convinti dell’importanza di un impegno costante (non solo dunque “elettorale”) per un corretto monitoraggio delle scelte politiche e continuo pungolo per indirizzi che tendano alla tutela dell’interesse generale. La lista si pone nell’area di centrosinistra e appoggia Eugenio Giani, il candidato alla Presidenza della Regione Toscana che, come egli stesso ha recentemente dichiarato, darà la “massima attenzione alle varie espressioni del territorio e a chi si è reso protagonista di battaglie nella società civile”, come egli stesso ha recentemente dichiarato.Vogliamo infatti che i cittadini tornino a sentirsi partecipi e corresponsabili delle scelte politiche, che devono essere prese attraverso percorsi partecipativi diffusi e trasparenti, senza premiare alcun tipo di “cortigiani” e cerchi magici o interessi di pochi. Una riappropriazione di un metodo di governo condiviso, vòlto al benessere e allo sviluppo del territorio.La Lista Svolta!, fondata su chiari principi civici, lontana da viete e stanche logiche di interesse, al cui interno sono presenti membri con alle spalle decennali esperienze di militanza civile, intende raccogliere le migliori energie per costruire una Toscana innovativa, sostenibile e solidale. Una Toscana capace di costruire il futuro per le giovani generazioni, collegata con l’Europa e con il mondo attraverso moderne infrastrutture fisiche e digitali, con un sistema socioeconomico moderno, capace di tutelare tutti e soprattutto le classi più deboli.Questa è, dunque, la Toscana in cui crediamo e per cui ci impegneremo: ecologista, progressista, europea."Massimo Baldi