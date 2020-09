Siena, raccolta rifiuti centro storico per utenze non domestiche: il 30 settembre ultimo giorno per invio questionari

Il prossimo 30 settembre sarà l'ultimo giorno utile per inviare i questionari che l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Siena ha trasmesso ai commercianti, artigiani e professionisti attraverso le associazioni di categoria e comunicazione pubblica. L'iniziativa ha lo scopo di acquisire dati utili per la riprogrammazione del servizio di raccolta rifiuti del centro storico in modo da rispondere, al meglio, alle varie esigenze di modalità e orari per garantire la tutela e il decoro urbano della città.D'intesa con il gestore unico Sei Toscana, l'assessore all'Ambiente ha promosso una consultazione generale coinvolgendo anche le confederazioni provinciali. Tutti i titolari di utenze non domestiche all'interno delle mura di Siena sono stati invitati a compilare un apposito questionario di indagine conoscitiva teso ad apprendere, in particolare, orari di apertura, giorni di consegna dei fornitori, tipologia e quantitativi di rifiuti prodotti, possibilità di stoccaggio dei bidoni e ogni altra informazione utile a evidenziare le necessità delle singole attività. Per avere un riscontro totale, gli uffici dell'assessorato hanno deciso di attivarsi anche sul campo attraverso una consegna porta a porta, a partire da sabato 5 settembre. Gli addetti recapiteranno a commercianti, artigiani e professionisti un vademecum sulla compilazione del questionario sollecitando la collaborazione attraverso l'utilizzo del sito online del Comune.La compilazione del modulo, solo per le utenze non domestiche, si trova al seguente indirizzo internet: http://servizi.comune.siena.it/limesurvey/index.php/136171/lang-it?utm_source=Comune%20di%20Siena&utm_medium=website&utm_campaign=/Servizi-Online