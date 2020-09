Il Colonnello di Carabinieri Stefano di Pace fa visita alle Fiamme Gialle senesi

Il Colonnello Stefano Di Pace, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Siena, ha oggi, venerdì 4 settembre, reso visita di commiato al Comando provinciale della Guardia di Finanza di viale Curtatone.



Nella circostanza l’Ufficiale, ricevuto dal comandante provinciale, Colonnello Giuseppe Antonio Marra, in un clima di viva e sincera cordialità, ha inteso manifestare sentimenti di stima e gratitudine per la costante collaborazione da sempre intrattenuta a tutti i livelli in ambito periferico dalle rispettive Istituzioni.



Il Colonnello Marra, nel ringraziare il collega per le gentili espressioni formulate nella circostanza, ha ricambiato le parole di riconoscenza e di affetto al Colonnello Di Pace augurandogli, a nome suo personale e di tutte le Fiamme Gialle senesi, un sincero “in bocca al lupo” per il nuovo prestigioso incarico che, a breve, andrà a disimpegnare alla sede di Roma.