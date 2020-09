Scuola, il Comune di Siena approva ulteriori riduzioni della quota per il periodo di ambientamento al nido

Il Comune di Siena ha approvato un pacchetto di ulteriori riduzioni fino al 45% delle quote di compartecipazione alla fase di ambientamento al nido. Lo prevede una delibera di Giunta, approvata ieri, con la quale l’amministrazione vuole venire incontro alle famiglie con bimbi fino a tre anni, in considerazione sia della particolare situazione di emergenza sanitaria e delle diffuse difficoltà economiche sia della necessità di dover adattare le modalità e le tempistiche di inserimento delle nuove ammissioni alle esigenze di garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti.Per assicurare la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi con misure che seguano la logica della precauzione, inoltre, si è ritenuto opportuno prevedere la frequenza dei piccoli (da 3 a 11 mesi) con modalità part-time fino al prossimo mese di dicembre compreso e conseguentemente parametrare la quota di compartecipazione al servizio.A partire dall’anno scolastico ormai alle porte, dunque, le nuove percentuali saranno le seguenti: se la data di ambientamento decorre dalla prima settimana del mese, alla quota di compartecipazione calcolata su base part time rapportata all’Isee sarà attribuita una riduzione del 10% anziché il pagamento della quota intera; se si partirà dalla seconda settimana la maggiore riduzione sarà del 25% anziché del 20%; dalla terza settimana sarà invece del 35% anziché del 25%; infine dalla quarta settimana la maggiore riduzione sarà del 45% anziché del 30%.