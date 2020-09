Regionali 2020 - Sena Civitas: ''Ai propri aderenti e sostenitori libertà di scelta''

"L’associazione “Sena Civitas”, che raccoglie fra i cittadini senesi di area moderata un consistente numero di iscritti e simpatizzanti e che ha un proprio rappresentante in Consiglio comunale, vuole precisare, in occasione delle prossime elezioni Regionali, alcuni indirizzi che sono dettati dall’assoluta trasparenza che ha sempre contraddistinto l’associazione." Così un intervento di Sena Civitas.Il civismo che Sena Civitas rappresenta nel tessuto cittadino, in occasione delle elezioni più allargate quali quelle regionali, non può che vedere con favore gli aderenti e i sostenitori esprimere la propria ideologia politica e partitica in modo differenziato, a seconda delle sensibilità personali.In tal senso l’sssociazione lascia libertà di scelta, sia nei confronti dei partiti politici che dei candidati, nella piena consapevolezza dell’importanza della prossima scadenza elettorale regionale.Elemento che ci preme ribadire è quello del dovere civico del voto, e, in tal senso, siamo certi della ampia partecipazione da parte dei nostri simpatizzanti."