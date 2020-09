Comune di Siena, scuole dell'infanzia: 203 nuove domande di ammissione

Anticipata l'uscita alle ore 16 per la sanificazione degli ambienti



L'Assessorato all'Istruzione del Comune di Siena, in vista della riapertura delle scuole dell'infanzia, ha ricevuto 203 domande on-line di richiesta per nuove ammissioni.



A seguito dell'emergenza sanitaria, per l'anno 2020-2021 si è reso necessario garantire la ripresa "in presenza" delle attività educative adottando tutta una serie di misure precauzionali volte al contenimento del rischio e dettagliatamente sviluppate nel Protocollo di sicurezza aziendale, oltre alle necessarie indicazioni rivolte alle famiglie descritte nel Patto di alleanza educativa.



Per fare questo il Comune garantirà più accessi e più uscite differenziate nelle scuole dettagliatamente individuate oltre all'assunzione di personale di ruolo (in totale tre persone) a tempo indeterminato con la qualifica di "istruttore didattico" e alle necessarie sostituzioni, per garantire stabilmente un'organizzazione che favorisca l'individuazione per ciascun gruppo del personale adulto di riferimento.



Inoltre, la Giunta comunale ha deliberato una riduzione oraria rispetto al consueto tempo di frequenza con uscita anticipata alle ore 16 (ingresso ore 8) al fine di consentire al personale di custodia un'accurata sanificazione degli ambienti e degli arredi. Ciò prevederà pure l'assunzione a tempo determinato di alcune unità di custodi per rendere fluide le fasi di ingresso e di uscita dei minori.



Ad oggi il quadro della situazione nelle sei strutture comunali 3-6 anni per il prossimo anno scolastico è composto da 344 bambini. L'organizzazione scolastica approvata dall'amministrazione comunale prevede per la "Agnoletti" 76 ammessi e tre sezioni. All'Asilo Monumento ne saranno accolti 50 in due sezioni così come alla "Baldovina Vestri". Al "Santa Marta" 76 piccoli con tre sezioni e alla "Mara Meoni" 44 e due sezioni. Infine il "Raggio di Sole" con 48 ammessi e due sezioni.



La capienza massima per ogni scuola d'infanzia sarà di 26 bimbi per sezione.