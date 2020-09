Il Gruppo consiliare PD di Siena chiede in un'interrogazione il pieno ripristino del pollicino numero 54

Il Gruppo consiliare PD presenterà un'interrogazione al Consiglio comunale di Siena in merito alla parziale sospensione della linea 54 del pollicino da piazza Sant'Agostino a piazza Postierla, Quattro Cantoni, dal 12 agosto al 31 ottobre."Appare evidente - spiega il PD senese - la necessità di un pronto pieno ripristino della linea, prima o almeno alla scadenza del provvedimento, soprattutto a garanzia delle fasce più deboli dei cittadini. Pur riconoscendo le difficoltà legate al transito di mezzi in via San Pietro e Stalloreggi, il Gruppo consiliare PD evidenzia che arrivare alla limitazione del servizio pubblico è in assoluto contrasto con i criteri, applicati in altre parti d'Europa, della mobilità sostenibile."Nell'interrogazione il Gruppo consiliare PD evidenzia come il pollicino sia un servizio indispensabile riservato agli utenti più deboli e bisognosi, come ad esempio gli anziani.