Ubriaco infastidisce i passeggeri alla stazione di Siena, la Polizia lo rintraccia e lo sanziona

Stava infastidendo e molestando i passeggeri del treno, fermo alla stazione ferroviaria di Siena ed è stato rintracciato e sanzionato per ubriachezza molesta dalla Polizia di Stato.Così attorno alle 17 di ieri, sabato 6 settembre, è di nuovo finito nei guai un cittadino rumeno 34 anni, già noto per i suoi trascorsi di polizia che era stato segnalato al 113 della Questura di Siena.I poliziotti delle Volanti, inviati sul posto dalla Sala Operativa, hanno rintracciato ancora a bordo del treno fermo al binario 5, lo straniero in evidente stato di ebrezza sdraiato sui sedili del convoglio. Gli agenti, dopo averlo identificato e sanzionato, lo hanno fatto subito allontanare.