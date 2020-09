Regionali 2020 - Comizi del PC a Siena e Chiusi con il candidato presidente Catello e Marco Rizzo

Continua il tour del Partito Comunista nella nostra regione in vista delle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre.



"La costruzione del partito passa anche attraverso le elezioni - spiega il Partito Comunista -. Nella nostra provincia i comizi saranno all'aperto e ci troverete: mercoledì ore 18.00 presso i giardini pubblici di via Oslavia a Chiusi e alle 21.30 a Siena in piazza Salimbeni. Saranno presenti ad entrambi i comizi Marco Rizzo e il candidato a Presidente della Regione Toscana Salvatore Catello. I candidati circoscrizionali Siena Nicola Bettollini e Deborah Lia saranno presenti a Chiusi e Claudio Piergentili e Giorgio Fiaschini a Siena, oltre a Nicola Bettollini che presenzierà come candidato capolista circoscrizionale. Casa, lavoro, sanità, istruzione, ambiente e trasporti i nostri punti principali, prima i diritti sociali."