Elezioni, chiusura a Siena di alcune scuole dell'infanzia comunali

In occasione delle Elezioni Regionali e del Referendum in programma i prossimi 20 e 21 settembre, alcune scuole dell’infanzia saranno chiuse dalle ore 14 di venerdì 18 e fino a martedì 22 settembre per permettere l’allestimento dei seggi. Nello specifico saranno interrotti i servizi alla Mara Meoni (ex Ginestreto), A.M.E. Agnoletti, Santa Marta, Raggio di Sole (Costalpino) e B. Vestri.Nel caso di ballottaggio per l’elezione del Presidente della Regione Toscana, i locali dovranno essere resi disponibili dal pomeriggio di venerdì 2 ottobre sino all’intera giornata di martedì 6 ottobre.