Regionali 2020 - A Siena incontro della Lega su scuola e precari con il senatore Pittoni

Nella giornata di oggi, lunedì 7 settembre, la Lega Siena ha organizzato un incontro per parlare di scuola e precari insieme all’ex presidente della Commissione Istruzione e Cultura del Senato, il senatore Mario Pittoni.

All’incontro parteciperanno anche i prossimi candidati per la Lega alle regionali.



L'incontro si terrà presso la Sala dei Mutilati in via C. Maccari 3, alle 18.