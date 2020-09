''Alla città di Siena'', il saluto del Comandante provinciale dei Carabinieri Stefano Di Pace

Il Colonnello Stefano Di Pace lascia dopo tre anni l'incarico di Comandante provinciale dei Carabinieri di Siena. Ad un accorato messaggio, il Colonnello Di Pace affida il suo saluto alla città.



"Attraverso queste poche righe, vorrei salutare idealmente la città di Siena che mi ha ospitato in questi 3 anni, dimostrandomi in ogni momento affetto e vicinanza. Desidero rivolgermi in particolare alla Sua gente, a tutte quelle persone che ho conosciuto, a coloro che talvolta, anche con un semplice sorriso, mi hanno fatto sentire a “casa mia”.



Vorrei ringraziare tutti voi che avete sostenuto l’attività dei Carabinieri di Siena, a volte difficoltosa. Grazie per avere condiviso con noi i successi ottenuti in questi anni ma soprattutto grazie per esservi stretti attorno alla grande famiglia dell’Arma allorquando improvvisi lutti hanno colpito i loro componenti o gli affetti di essi.



Un grazie particolare a tutte le Contrade che, attraverso le loro conviviali, mi hanno regalato momenti di serenità, aiutandomi nello stesso tempo a comprendere i veri valori di questa terra. Credo che la semplicità dei comportamenti e l’umana solidarietà siano alla base dei grandi progetti. E Siena è una città dove i suoi abitanti, proprio con assoluta semplicità, ogni giorno realizzano il benessere dei propri figli e della terra in cui sono nati, attraverso tradizioni e manifestazioni che trasmettono proprio questi valori.



Anche i Carabinieri di Siena, a cui è affidata la vostra comunità, sono delle persone semplici e attenti alle esigenze della collettività. La nostra vita, come ho detto più volte, non è costituita solo da atti di eroismo sui campi di battaglia o da operazioni di servizio. L’attività del Carabiniere si sublima ogni giorno nei gesti più semplici, come aiutare le persone in difficoltà o rassicurare le Comunità con la sola presenza.

Semplicità, onestà e vicinanza che voi avete sempre sottolineato come valori fondanti di questa città sono parte integrante del patrimonio etico di ogni militare dell’Arma. E le attestazioni di stima che quotidianamente ricevo, ne sono la testimonianza.



Vi ringrazio pertanto per ogni gesto o manifestazione di affetto che avete esternato nei confronti miei e di tutti i Carabinieri di Siena, contribuendo al tempo stesso ad alimentare, come cittadini, la fiducia e il rispetto verso le Istituzioni. Siate sempre orgogliosi dei vostri Carabinieri, come essi sono orgogliosi delle vostre tradizioni che identificano i presupposti per una crescita sana della società e basi inevitabili per l’educazione dei nostri figli. Grazie!"



Il Colonnello Stefano Di Pace è nato a Roma il 6 settembre 1968.

Ha frequentato dal 1987 al 1991 i corsi di formazione per Ufficiale dell’Arma presso l’Accademia Militare di Modena e presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Nominato Tenente il 1° settembre 1991, è stato assegnato alla Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso ove ha retto, oltre all’incarico di Comandante di Plotone Allievi, anche quello di Comandante di Compagnia Allievi.

Il 15 luglio 1993, viene inserito nei reparti dell’organizzazione territoriale. L’Ufficiale viene inviato in Firenze dove ricopre, fino al luglio del 1995, dapprima l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze Oltrarno e successivamente quello della Compagnia di Firenze.

Le altre esperienze territoriali come Comandante di Compagnia verranno effettuate in Vittorio Veneto (TV), dal 1995 al 1999, e in Messina, dal 1999 al 2002.

Successivamente, conseguito il 1° settembre 2002 il grado di Maggiore, l’Ufficiale viene destinato all’Ufficio Operazioni del Comando Generale, esperienza importantissima in cui è stato impiegato anche nella gestione dei cosiddetti “Grandi Eventi” (Terremoti di Campobasso e l’Aquila, Olimpiadi di Torino 2006 e G8 della Maddalena). Il Colonnello Di Pace è stato anche rappresentante dell’Arma in seno a organismi di rilievo quale l’Osservatorio delle Manifestazioni Sportive e il Centro di Coordinamento Nazionale per la Viabilità, entrambi presso il Ministero dell’Interno.

Successivamente, ha ricoperto l’incarico di Comandante del Reparto Sicurezza e Vigilanza presso il Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri, concorrendo in prima persona alla sicurezza delle 106 sedi diplomatiche italiane all’Estero in cui appunto sono impiegati Carabinieri.

Dal 2013 al 2017, ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Operazioni Addestramento Ordinamento e Sicurezza del Comando Legione Carabinieri Lazio, periodo anche questo denso di impegni sul piano operativo, tra cui il Giubileo straordinario e il terremoto nel reatino ai quali l’Ufficiale ha partecipato in prima persona.

E’ laureato in Giurisprudenza e ha conseguito anche un master per “Esperti della sicurezza internazionale”. Dal 18 settembre 2017 ha ricoperto l'incarico di Comandante del Comando provinciale di Siena.