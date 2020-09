Regionali 2020 - La candidata di Fratelli d'Italia Ripalta Daniello visita le aziende della provincia di Siena

Nel pomeriggio di oggi, martedì 8 settembre, tour di visite alle aziende della provincia di Siena della candidata al Consiglio regionale per la lista Fratelli d'Italia, Ripalta Daniello.



Accompagnata dal senatore Giacomo La Pietra, a partire dalle 15, Ripalta Daniello ha fatto visita alla Sigerico srl, azienda innovativa di articoli di design e architettura) a Colle di Val d'Elsa, per poi proseguire visitando l'Hotel Executive e Sapori di Toscana a Siena, le Terme Antica Querciolaia a Rapolano per poi finire con una azienda di produzione pellet a Buonconvento.



In serata, nel corso di una cena al ristorante Donna Ripalta di Siena, la candidata di Fratelli d'Italia approfondirà le tematiche inerenti al programma elettorale.