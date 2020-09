Coltiva ai fini di spaccio piante di cannabis sul balcone di casa: denunciato dalla Guardia di Finanza

Sequestrate presso l'abitazione dell'uomo 7 piante che avrebbero prodotto un chilo di marijuana



La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siena, ha denunciato un 40enne per produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



A seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, una pattuglia militari delle Fiamme Gialle in borghese, ha dapprima effettuato un sopralluogo presso l’indirizzo segnalato, dove sono state individuate, visibili sul balcone dell’abitazione situata al primo piano, alcune presunte piante di cannabis.



E' stata pertanto inoltrata alla Procura della Repubblica di Siena specifica comunicazione per le ipotesi di reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), la quale ha disposto la perquisizione domiciliare e il conseguente sequestro delle cose pertinenti al reato.



L'attività compiute dai militari ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro – presso il domicilio di F.S., quarantenne di origini calabresi disoccupato e con un piccolo precedente specifico per reati contro il patrimonio – 7 piante di cannabis in piena fioritura e di un’altezza superiore ai due metri, poste sul balcone di casa ed innaffiate grazie all’ausilio di un irrigatore temporizzato a garanzia del corretto e costante afflusso di acqua.



Il peso del prodotto ricavato dalle piante sarebbe ammontato a quasi un chilo e, qualora immesso sul mercato, avrebbe permesso di ricavare complessivamente oltre 3.500 dosi per un valore economico superiore ai 10mila euro. Oltre alle piante e all’impianto di irrigazione, sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, alcuni grammi di infiorescenze, sostanza da taglio e foglie essiccate di altra cannabis. Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed l'uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria locale.



"L’azione svolta dalle Fiamme Gialle senesi, ultima di una lunga serie di sequestri di sostanze stupefacenti - spiegano i Finanzieri senesi -, rientra nell’ambito delle ricorrenti attività di monitoraggio/conoscenza del territorio e capacità di acquisire e gestire le notizie pervenute dalla cittadinanza onesta e desiderosa di legalità. L'attività effettuata, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo, testimonia ancora una volta il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza, a tutela in particolare dei più giovani, della salute e dell’incolumità pubblica."