Tiemme, online la campagna abbonamenti studenti

Confermate le agevolazioni in caso di reddito Isee inferiore a 36mila euro

E’ online sul sito tiemmespa.it la campagna abbonamenti studenti ai servizi bus di Tiemme per l’anno scolastico 2020/21 che inizierà lunedì 14 settembre 2020.Accedendo al sito internet dell’azienda è possibile sottoscrivere gli abbonamenti relativi ai servizi urbani ed extraurbani in pochi passaggi, ed evitando di doversi recare nelle biglietterie aziendali. Sono disponibili varie soluzioni pensate per coloro che sono iscritti ad un corso di studio, anche universitario, fino a 26 anni di età.La pagina per accedere allo store online è la seguente: https://www.tiemme.tpl.busweb.it/ricerca. Per i servizi urbani è possibile sottoscrivere l’abbonamento studenti 12 mesi, l’abbonamento 10 mesi, oppure il trimestrale o il mensile. Per i servizi extraurbani sono disponibili sia l’abbonamento 12 mesi che l’abbonamento 10 mesi, valido da settembre 2020 a giugno 2021, oltre che abbonamenti settimanali, mensili o trimestrali a seconda delle esigenze.E’ confermata la possibilità di accedere a tariffe più vantaggiose nel caso di reddito Isee inferiore a 36.151,98 euro. In questo caso occorre essere in possesso dell’apposito tagliando Isee Tpl e del proprio codice fiscale. Tra le tipologie di abbonamenti a tariffa agevolata rientrano anche quelli mensili o trimestrali.