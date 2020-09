Al ''Rinaldo Franci'' aperte le iscrizioni per piccoli musicisti

Fino al 20 settembre aperte le iscrizioni ai corsi, collettivi e individuali, per bambini da 4 a 10 anni

Al "Rinaldo Franci" piccoli musicisti crescono. Fino al 20 settembre sarà possibile iscriversi ai corsi, collettivi e individuali, rivolti ai bambini dall’età di 4 anni. I più piccoli, dall’età prescolare fino al primo biennio della scuola primaria, potranno partecipare a ‘Musiniziando’ e ‘Musiniziando e strumento’, mentre i bambini e ragazzi, iscritti dal terzo anno della scuola primaria, potranno prendere parte ai Corsi base di strumento da scegliere fra pianoforte, violino, viola, violoncello, chitarra, flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno.A scuola di musica per scoprire suoni e movimenti. Il Conservatorio Rinaldo Franci propone ‘Musiniziando”, corso propedeutico alla musica per bimbi di età compresa tra i 3 e i 7 anni, composto da 27 lezioni collettive da 1 ora, presso i locali del Rinaldo Franci, in Prato Sant’Agostino a Siena. Durante le lezioni saranno approfondite le attività legate a canto, movimento e pratica ritmica. Il programma di studio si basa sull’intonazione e sull’affinamento nella percezione dei suoni per un efficace avvicinamento all’eventuale futura pratica di uno strumento. Fino al 20 settembre, i bambini da 6 a 7 anni potranno iscriversi a ‘Musiniziando e strumento’, un corso di 27 lezioni tra collettive della durata di 1 ora e individuali dedicate all’avviamento a uno strumento della durata di 30 minuti.Strumenti che passione: i corsi base. Per chi vuole avvicinarsi allo studio di uno strumento musicale, il Conservatorio organizza i Corsi base riservati a bambini e ragazzi over 8 anni. Si tratta di un ciclo di lezioni tra individuali di strumento della durata di 45 minuti e lezioni collettive obbligatorie di ritmica e Ear Training della durata di 1 ora. Il Corso Base guiderà i giovani studenti al raggiungimento delle competenze necessarie per accedere ai Corsi Propedeutici, che corrispondono al primo step del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale. Per completare il percorso formativo, è possibile frequentare parallelamente, senza costi aggiuntivi, le esercitazioni corali e i laboratori strumentali d’insieme, orchestra junior. Le attività collettive saranno svolte da quando lo permetteranno le leggi sul contenimento del Covid-19.Info su lezioni e iscrizioni. E’ possibile iscriversi ai Corsi per i più piccoli fino al 20 settembre, compilando i documenti disponibili sul sito www.istitutofranci.com . Le lezioni saranno svolte in presenza, in conformità alle disposizioni dei Decreti Ministeriali in materia di emergenza Covid-19.