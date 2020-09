Con l’avvio dell’anno scolastico, lunedì 14 settembre, e fino al 10 giugno, torna in vigore a Siena il divieto di accesso per gli autocarri da tutti i varchi ZTL dalle ore 8 alle 8.30, nei giorni di lezione. Dal lunedì al venerdì, quindi, come da calendario scolastico adottato dalla Regione Toscana per gli istituti di ogni ordine e grado che svolgono attività didattica su 5 giorni settimanali.