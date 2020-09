Regionali 2020 - Fratelli d'Italia, a Siena incontro con l'onorevole Giovanni Donzelli e i candidati al Consiglio provinciale

Fratelli d'Italia organizza un incontro pubblico con i candidati al Consiglio regionale della Toscana. L'appuntamento è in programma a Palazzo Patrizi, in via di Città a Siena, venerdì 11 settembre alle ore 18.



Sarà l'occasione per presentare il programma elettorale con particolare riferimento ai temi della sanità, del lavoro e delle imprese, dell'agricoltura.



L'incontro sarà introdotto dal commissario provinciale di FdI Francesco Michelotti, alla presenza di tutti i candidati; concluderà l'incontro l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di FdI e responsabile nazionale organizzazione del partito.