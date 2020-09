Elezioni regionali e referendum: rilascio e sostituzione tessere elettorali a Siena

Predisposto il servizio di trasporto per non deambulanti

Per le elezioni regionali e il referendum dei prossimi 20 e 21 settembre, il rilascio e la sostituzione delle tessere elettorali nel comune di Siena verranno effettuati venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle ore 9 alle ore 18, domenica 20 in orario 7-23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15.Gli interessati potranno presentarsi, senza appuntamento, muniti di documento di riconoscimento, negli uffici demografici in via Salicotto 6 o in quello decentrato di via B. Tolomei 7 (Acquacalda).Inoltre, il 20 dalle ore 7 alle 23 e il 21 settembre dalle 7 alle 15 sarà possibile ottenere la tessera anche nei seggi situati nella scuole: materna “S. Marta” (via N. Orlandi, 1), elementare “G. Pascoli” (via N. Sauro, 1) e “A. Saffi” (via E. Bastianini, 5/7).Infine, gli elettori non deambulanti potranno usufruire di un apposito servizio di trasporto per poter esercitare il diritto di voto, richiedendolo allo 0577 292330 dal 14 al 19 settembre dalle 9 alle 12.