Siena, approvato l'intervento di moderazione del traffico nella strada Cassia Sud

La Giunta comunale di Siena, nella seduta di ieri, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei lavori di moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza pedonale nella strada Cassia Sud in ambito urbano. Nello specifico nelle zone di intersezione con strada della Tressa, via dei Molini Vecchi, via C. Tolomei e via F. Folcacchieri.Gli interventi, impostati sulla priorità pedonale, riguardano l’esecuzione di opere per la regolamentazione del traffico, la riqualificazione del sistema viario e il miglioramento della sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali e delle relative aree limitrofe nel tratto stradale interessato ad elevata incidentalità.L’opera, del valore complessivo di 150mila euro, verrà inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023.Per provvedere al finanziamento degli interventi il Comune presenterà la domanda di partecipazione al “Bando regionale per il miglioramento della sicurezza stradale in Toscana”, che prevede un contributo regionale per un massimo del 50% del costo complessivo (75mila euro).