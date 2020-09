Siena, modifiche alla circolazione nella zona di via Mattioli

Per la sicurezza della circolazione pedonale negli orari di entrata e uscita degli studenti dai plessi scolastici, da lunedì 14 settembre in via P. A. Mattioli a Siena sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli, a eccezione degli scuolabus, dalle 8.05 alle 8.35 e dalle 13.50 alle 14.10, dal lunedì al venerdì nei giorni di apertura delle scuole.Il semaforo di via Mattioli, quindi, sarà rosso fisso e non sarà possibile transitare né in ingresso né in uscita.Per i veicoli autorizzati all’accesso Ztl da via Mattioli, l’entrata avverrà da via di Fontanella mentre l’uscita dal varco San Marco.Non è prevista alcuna variazione per quanto riguarda l’ingresso e l’uscita dal parcheggio Il Campo; il transito all’interno della struttura è sempre gratuito per 15 minuti.Consentita la circolazione tra via di Fontanella e il numero civico 10/A di via Mattioli per i veicoli diretti o provenienti da quest’ultimo.In via delle Cerchia, all’incrocio con via di San Pietro, obbligo di svolta a sinistra; mentre in via di Sant’Agata, all’intersezione con via di San Pietro, occorrerà svoltare a destra e accordare la precedenza ai veicoli provenienti da via delle Cerchia.