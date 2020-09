Siena, passante trova portafoglio e lo consegna alla Guardia di Finanza che trova hashish all'interno

Il proprietario del portafoglio, un 18enne senese, al momento della riconsegna ha riconosciuto come propria la sostanza stupefacente

I Finanzieri del Comando provinciale di Siena, hanno segnalato un 18enne alla locale Prefettura in quanto, all'interno del portafoglio che aveva smarrito, è stata ritrovata dell'hashish.Il fatto è avvenuto dopo che un passante, qualche giorno fa, aveva consegnato al Comando delle Fiamme Gialle un portafoglio rinvenuto in strada poco prima.Analizzandone il contenuto i militari, oltre a contanti e documenti vari, hanno notato la presenza di un involucro contenente una sostanza di colore scuro che poi, all’esito del test speditivo, è risultata essere hashish.Il legittimo proprietario del portafoglio, un 18 senese identificato tramite il documento d’identità, è stato quindi convocato in sede per la restituzione del bene, ed alla contestazione dei militari, ha riconosciuto come proprio lo stupefacente rinvenuto.La sostanza è stata sottoposta a sequestro, debitamente cautelata e trasmessa alla Ausl di competenza per le analisi di rito, mentre il giovane proprietario del portafoglio è stato segnalato alla locale Prefettura per la violazione dell'art. 75 D.P.R. 309/1990.