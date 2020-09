Lâ€™associazione di volontariato ''Le Bollicine'' festeggia il 30Â° anniversario dalla nascita

Era il 17 settembre del 1990, quando alcuni genitori di persone con disabilità, insieme a un gruppo di cittadini impegnati nel sociale, decisero di riunirsi per dare continuità ad un progetto di riabilitazione equestre con lo scopo di favorire l'integrazione e la promozione dello sport come opportunità per una migliore qualità della vita di ognuno.Sono passati trent'anni da allora e tutti sono consapevoli che, per crescere, non sono serviti solo tempo e conoscenze tecniche, ma anche lo sviluppo di relazioni sociali e la condivisione di valori e obiettivi comuni tra le persone.Le Bollicine, in questi trent'anni, è diventata rappresentativa di oltre sessanta persone con disabilità; e tutto questo è stato possibile perché ogni giorno ha saputo farsi interprete di bisogni, diritti e cambiamenti al fine di garantire l'autodeterminazione ed un futuro possibile.Pertanto - spiega l'associazione -, vogliamo festeggiare questo compleanno, giovedì 17 settembre, in Piazza del Campo, a partire dalle ore 18.00, con un piccolo, ma simbolico evento, perché è proprio grazie alla generosità di tanti che l’Associazione può continuare a vivere e operare. Vuole essere il nostro "Grazie" a tutti coloro che hanno creduto e che continuano a credere in valori quali l'integrazione, la solidarietà e la condivisione, a tutti i cittadini, a tutte le famiglie, a tutti i collaboratori e a tutti i volontari che in questi anni hanno donato il loro preziosissimo aiuto per la realizzazione delle nostre attività.L'iniziativa prevede un brindisi con i ragazzi, le famiglie, i volontari, gli operatori e le istituzioni che hanno contribuito alla crescita delle Bollicine, una realtà ormai integrata con il tessuto cittadino e ben nota a Siena.