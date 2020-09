Regionali 2020 - Lega: inaugurazione sede Siena e cena con Centinaio, Nisini, Morelli e i candidati regionali della provincia

Giovedì 17 settembre previsti due appuntamenti ufficiali della Lega a Siena: il primo alle ore 18.30 per l'inaugurazione della sede Lega; il secondo alle ore 20.30 presso il ristorante 'Malafrasca'.



Ai due appuntamenti saranno presenti l'ex ministro alle politiche agricole Gian Marco Centinaio, la senatrice e commissario del territorio Tiziana Nisini, l'onorevole Alessandro Morelli e i candidati alle prossime regionali della provincia di Siena: Riccardo Galligani, Rosanna Zari, Luca Fantuzzi, Laura Almerico, Andrea Pinzuti e Katia Burzi.



"Un appuntamento per dimostrare che la Lega anche a Siena c'è e che ce la stiamo mettendo tutta per dare alla Toscana un cambiamento importante", dichiara Tiziana Nisini.



Info: inaugurazione sede Lega ore 18.30, via Sardegna 37 - Siena. Cena ristorante 'Malafrasca' ore 20.30, località Malafrasca - Siena.

Prenotazioni: Barbara 344.1350068/ Elisabetta 328.1393642