''Social Report'', diretta web sul tema del ''civismo'' con Pierluigi Piccini e Roberto Barzanti

Nell’ambito di un progetto di “Social Report”, all’interno di un percorso di “cittadinanza attiva” tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito politico locale, è stata organizzata per mercoledì 16 settembre a partire dalle ore 18.00, una chiacchierata in diretta web sui social Facebook e Youtube con Pierluigi Piccini e Roberto Barzanti dal titolo “Cos’è il Civismo?”, un’indagine sul fenomeno politico a cui tanti dicono di aderire senza però una definizione univoca."L’intenzione dell’iniziativa spiegano gli organizzatori dell'evento - è quella di indagare e approfondire il fenomeno politico del “civismo”, dovuto, secondo molti, alla crisi dei partiti tradizionali dopo la tempesta dell’inchiesta Mani Pulite (inizi anni Novanta), che di fatto dette il via ad un nuovo assetto politico, chiamato Seconda Repubblica e vide il protagonismo sulla scena politica di Berlusconi, al governo con gli ex missini di Gianfranco Fini, l’ascesa della Lega, la trasformazione del vecchio PCI a DS fino alla fusione “fredda” con l’area popolare della vecchia DC in Partito Democratico.Ad un certo punto, in Italia, si è creduto possibile credere anche ad un sistema bipolare con l’esistenza di due soli soggetti politici: il Partito delle Libertà di centrodestra e il Partito Democratico, rappresentante delle istanze di centrosinistra. Tentativo che incominciò a mostrare la corda quando nacquero i primi “cespugli”, soggetti politici minori (e spesso residuali) a sostegno dell’uno e dell’altro polo politico.In quegli anni, poi, non era raro veder nascere formazioni politiche intorno alla figura carismatica del proprio leader, il cui nome veniva scritto addirittura nel simbolo da votare. Dopo la crisi degli apparati tradizionali, dunque, si virava verso il culto del leader.La crisi economica del 2008 e quella politica del 2011 dettero vita ai governi tecnici “lacrime e sangue” di Monti, che nelle elezioni politiche successive si presenterà con una formazione politica da lui fondata e chiamata Scelta Civica, che tuttavia non ebbe grande fortuna.A Siena l’esperienza delle liste civiche si palesa nel 2006, per iniziativa di Pierluigi Piccini, che riesce a riunire una coalizione di opposizione all’amministrazione in carica, ampia e variegata, che raggiungerà un risultato importante alle elezioni, creando un laboratorio politico sicuramente innovativo, che aprì una stagione del tutto nuova in ambito cittadino.Recentemente Roberto Barzanti, anch’egli come Piccini ex Sindaco della città, intervenendo, come spesso gli accade, nel dibattito culturale e politico cittadino, in un suo articolo apparso sul Corriere Fiorentino, definisce il civismo “un’ambigua mascherina del cinismo italiano”. Obbiettivo dell’evento è dunque approfondire la vera natura di iniziative di “ispirazione civica”, alla luce dei pensieri e delle considerazioni degli interlocutori invitati a parlarne."Per informazioni contattare: m.socialreporter@gmail.com Massimiliano Angelini Staff Progetto #SocialReporter