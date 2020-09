Siena, modifiche alla circolazione nella zona di Camollia

Da lunedì 21 settembre, e fino al 24 ottobre nella zona di Camollia a Siena, per poter effettuare interventi localizzati sulla pavimentazione in lastrico, saranno in vigore specifiche norme di circolazione veicolare.In particolare: dalle ore 8 del 21 alle ore 8 del 5 ottobre, nel tratto compreso fra piazza Chigi Saracini e via Malta, divieto di transito oltre al divieto di sosta permanente con rimozione coatta; gli stessi divieti saranno in essere nel tratto fra via Malta e Costa Paparoni dalle ore 8 del 5 alle ore 8 del 7 ottobre e nel tratto fra Costa Paparoni e via Dei Gazzani dalle ore 8 del 7 fino alle ore 8 del 24 ottobre.