Regionali 2020 - Sisi (Toscana Civica): ''L'esempio di De Mossi per far ripartire la Toscana''

"Cambiare è il mio imperativo ma in Toscana ci sono situazioni che già stanno cambiando ed è proprio su questa scia che intendo allinearmi e lavorare per portare l'intera regione ad una doppia velocità. Siena è questo esempio. Nonostante pesanti e complicate situazioni ereditate dal passato e numerosi problemi che difficilmente saranno risolti se l'intera regione non passerà al centro destra. È con questi illuminati uomini politici che intenderò confrontarmi se eletto in Regione per sviluppare soluzioni e proposte innovative e soprattutto migliorative per i Toscani." Così interviene Nicola Sisi, candidato per Toscana Civica al Consiglio regionale nella circoscrizione di Siena.



"Le mie critiche all'Amministrazione comunale sono state critiche costruttive. Critiche che come in ogni realtà intelligente e matura, sono state accolte nell'ottica di stimolare e accellerare il progresso di una città già ricca di terreno fertile per far crescere una sana e salda convinzione che il cambiamento c'è ed è già in atto.

Soprattutto faccio un grandissimo plauso per quanto riguarda il turismo e le collaborazioni con i direttori di musei di altre città. Mostre, eventi e manifestazioni culturali e riportare l'attenzione non solo sul capoluogo ma su tutte le altre città come Siena, potranno favorire tutti, Firenze in primis come carro trainante della toscanità nel mondo.



Sarò, se sarò eletto, a disposizione e pronto ad ascoltare ed accelerare ogni iniziativa promossa per sbloccare situazioni che hanno lo scopo di far arricchire la toscana e promuoverne la sua ricchezza nel resto d'Italia, in Europa e nel mondo.



Gli elettori del centro destra che già hanno dimostrato una grandissima intelligenza nel votare e, portare come primo cittadino, De Mossi, mi auguro continuino a farlo eleggendomi per dare continuità a questo progetto."