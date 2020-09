Italia Viva: Renzi e Scaramelli chiudono la campagna per le regionali a Siena

Appuntamento venerdì, 18 settembre, in Piazza Salimbeni, ore 21



Matteo Renzi e Stefano Scaramelli chiudono a Siena la campagna elettorale per le regionali. Appuntamento venerdì 18 settembre alle ore 21 in piazza Salimbeni.



"Donne e uomini che si sono impegnati in queste settimane riscoprendo entusiasmo e passione e i giovani, a partire da quelli che hanno frequentato la scuola di formazione di Castrocaro, saranno - dice Scaramelli - i protagonisti dell'appuntamento di venerdì a Siena. In queste settimane abbiamo toccato tutti i territori delle terre di Siena, ascoltato le istanze e le proposte. Alcune hanno già trovato una pronta risposta, nei fatti, dall'emendamento per i piccoli comuni al blocco dei protesti per i commercianti. Ma anche agricoltura, lavoro, imprese, sanità, terme, giovani, fondi europei, formazione, scienze della vita, infrastrutture, connettività, economia circolare, digitalizzazione, fondi europei, piani regionali di sviluppo, strumenti urbanistici, cultura. Sarà l'occasione - conclude Scaramelli - per dirsi grazie per la generosità e l'impegno con cui abbiamo affrontato queste settimane e dare ulteriore energia per affrontare e farci carico dei bisogni del nostro territorio".



Con Renzi e Scaramelli, capolista di Italia Viva in provincia di Siena, ci saranno anche tutti i candidati Filomena De Marco, Antonio Loia, Paola Piomboni, Federico Mariani, Eleonora Contucci.