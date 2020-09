Infrastrutture, Bezzini (PD): ''Soddisfazione per le affermazioni del ministro Paola De Micheli''

“La Regione è vicina alla chiusura delle procedure della gara di appalto per la rotatoria della zona industriale di Isola d’Arbia”



“Non posso non esprimere soddisfazione per le affermazioni della ministra Paola De Micheli che questa sera (ieri, ndr), a Siena, ha annunciato notizie importanti per il territorio”, con queste parole il candidato al consiglio regionale, Simone Bezzini, ha accolto quanto detto dal Ministro durante il suo intervento di ieri sera in Piazza del Campo.



“In particolare ha annunciato che a breve sarà completata la riprogettazione della Cassia tra Monteroni e Siena – spiega Bezzini - e da qui a fine anno ci sarà la copertura finanziaria che permetterà di riprendere l'intervento con uno stanziamento di circa 70 milioni di euro.



Nelle prossime settimane, inoltre, verranno portate a compimento le procedure per commissariare i lotti 9 e 0, non ancora partiti, della Siena-Grosseto. Dopo quello di oggi, con l'inaugurazione del cantiere del lotto 4, sono in programmi ulteriori passi in avanti.



Infine, ma non di certo per importanza – aggiunge Simone Bezzini – la ministra ha annunciato lo studio di fattibilità sulla linea ferroviaria Poggibonsi- Siena- Chiusi per il raddoppio e la modernizzazione della stessa.



La Regione, da parte sua, è vicina alla chiusura delle procedure della gara di appalto per la rotatoria della zona industriale di Isola d'Arbia all'incrocio tra la Cassia e via Mengozzi. Procedura che sarà conclusa nelle prossime settimane, dopodichè si potranno iniziare i lavori – conclude il capolista dem -. Un'opera dal valore di 1 milione di euro che permetterà di rendere più fluido il traffico in una zona dalla viabilità complessa”