Siena, Mariani ed Hermanin chiudono la campagna elettorale di PiÃ¹ Europa

Il candidato della lista IV PiùEuropa e la vice segretaria del partito in Piazza del Campo

Federico Mariani, candidato di Più Europa della provincia di Siena, e Costanza Hermanin, vice presidente del partito, hanno chiuso ieri pomeriggio, giovedì 17 settembre, in piazza del Campo a Siena, la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana.“Ribadiamo il nostro impegno con gli elettori: attrarre fondi europei per la ricerca, la sanità e le infrastrutture – ha detto Mariani -. Costruire una Toscana fondata sulla libera circolazione di idee, persone, merci ed informazioni. Ripartendo dai diritti; sullo sfondo aleggiano posizioni oscurantiste su alcuni temi come la bioetica, i diritti delle donne, le libertà personali e di ricerca scientifica – ha sottolineato Mariani –. Noi siamo lontani da chi si dice favorevole ad una rivoluzione digitale e poi ostacola il 5 G, da chi si dichiara antieuropeista ma poi vorrebbe utilizzare i fondi del MES e del Recovery Fund, da chi parla di democrazia liberale ma poi vorrebbe impedire la libera circolazione di persone e merci con un anacronistico protezionismo. Siamo altresì distanti dal populismo di destra e di sinistra – ha concluso l'esponente di Più Europa – e vogliamo costruire una alternativa al governo con i 5 Stelle. Anche da qui il nostro NO, convinto, al referendum sul taglio dei parlamentari".