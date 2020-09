Sindacato Polizia SAP: ''Poliziotti, eroi di ogni giorno. A Siena salvano la vita ad una turista''

"Un altro esempio encomiabile di colleghi che, con un tempestivo e professionale intervento, salvano la vita di una donna." Così un intervento del sindacato di Polizia SAP di Siena, che commenta l'intervento effettuato martedì scorso a Siena, da parte dei poliziotti di una volante."Martedì mattina a Siena la Volante, in centro, nota una donna riversa a terra, colta da infarto. I due colleghi bloccano il traffico, circoscrivono in pochi secondi la zona e, resisi conto della gravità dell’evento, tirano fuori dall’auto il defibrillatore e lo applicano alla donna, sino all’arrivo dell’auto medica dei soccorsi. Solo così riescono a salvarla; dopo pochi minuti Carlo, uno dei due agenti della Volante, con soddisfazione comunica che il cuore della donna ha ripreso a battere. Si mettono in testa con la Volante e a sirene spiegate fanno strada all’ambulanza che conduce la donna all’ospedale.Un grande risultato, per i colleghi della Volante una grande gioia. Alla fine un intervento di routine da annotare nel fine turno prima di andare a riposarsi; dopo il 7/13, eroi o non eroi, li attendeva un altro turno, quello di notte. Questa O.S. SAP di Siena, vuole con queste righe condividere con tutti l’enorme soddisfazione di avere colleghi, donne e uomini, che rappresentano l’encomiabile dedizione al servizio, ai compiti istituzionali e ai cittadini."