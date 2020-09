Siena: da lunedÃ¬ 21 settembre parziale ripristino dellâ€™area della stazione Fs per i bus

Le linee urbane e parte delle linee extraurbane torneranno a transitare da piazzale Roselli e utilizzare le fermate presenti nell’area

A Siena da lunedì 21 settembre 2020 in piazza Rosselli (piazza della Stazione) saranno ripristinate temporaneamente le fermate dei bus urbani ed extraurbani pur con alcune varianti, legate al proseguimento del cantiere dei lavori che interessano l’area.Le linee urbane riprenderanno a transitare da piazzale Rosselli, effettuando la fermata canonica (palina numero S008).Le linee extraurbane riprenderanno a transitare da piazzale Rosselli ed effettueranno la fermata (sia di arrivo che di partenza) in prossimità dell’area antistante la farmacia, proseguendo fino alla torre dell’Ufficio Postale (palina numero S0385).Le fermate presenti in viale Sclavo saranno soppresse. La fermata delle linee di lunga percorrenza continueranno temporaneamente ad essere trasferite in viale Sardegna, presso l’area ex pesa.Infine, la linea Siena – Fiumicino partirà dal box n°2 dell’Autostazione di via Lombardi.