Senza biglietto si rifiutano di dare le generalitÃ  al controllore: finanziere a bordo fa fermare il bus alla caserma di Siena per l'identificazione

Nei giorni scorsi, su un bus della Tiemme in viaggio sulla tratta Colle di Val d’Elsa-Siena, due uomini di origini africane, al momento del passaggio del controllore, sprovvisti di titolo di viaggio, si sono rifiutati di fornire le proprie generalità per la prevista comminazione della sanzione.Si è così creata una situazione di forte tensione tra i due ed il controllore. Fortunatamente, proprio dietro ai due passeggeri, si trovava seduto un finanziere del Comando di Siena intento a raggiungere il capoluogo per prendere servizio presso la caserma di viale Curtatone.Il militare ha così invitato il conducente ad effettuare una fermata proprio davanti alla caserma per effettuare i controlli di rito. I due, anche all'interno del Comando, hanno proseguito nel loro rifiuto di fornire le generalità, salvo poi, dopo diverso tempo consentire ai militari operanti di effettuare una compiuta identificazione, all’esito della quale la loro posizione sul territorio dello Stato è risultata regolare.Al termine delle attività, le generalità dei due uomini sono state fornite al personale dell'azione di traporto per le sanzioni previste.