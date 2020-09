Regionali 2020 - Susanna Cenni (PD): ''Siena tra i migliori risultati per il PD e per Giani''

"Dobbiamo davvero essere orgogliosi di come una partita tutt'altro che scontata si è conclusa nella nostra Regione. Il Pd si conferma primo partito con quasi il 35%, Giani vince in Toscana con un differenziale di oltre l'8% su Ceccardi." Così dichiara la deputata senese del Partito Democratico, Susanna Cenni.



"Il Pd ottiene come forza politica una salda maggioranze dei consiglieri per garantire il Governo Regionale che verrà. In questo contesto Siena ottiene uno dei migliori risultati in assoluto superando il 52% nei consensi al Presidente Giani e un Pd, dopo due scissioni, sopra il 37%. In questo contesto va riconosciuto il grande lavoro dei candidati e delle candidate,a partire dal suo capolista Simone Bezzini che ha raccolto un numero enorme di preferenze, l'ottimo risultato delle tre candidature femminili. Un ringraziamento a tutto il gruppo dirigente del PD a partire dal suo segretario Andrea Valenti, il Pd del capoluogo, tutte le unioni comunali, ai tanti volontari che in queste settimane hanno dato il massimo nel contatto con i cittadini e le cittadine. il PD esce rafforzato da questa competizione.



La Regione ed Enrico Rossi, cui va riconosciuto un pezzo enorme del risultato, non hanno mai fatto mancare la loro attenzione verso il nostro territorio, ed anche il Governo ha testimoniato impegno e credibilità verso i nostri comparti più avanzati, come il farmaceutico, riconoscendone il grande valore, e le infrastrutture, confermando risorse ed impegni importanti anche nei giorni scorsi. Credo che i cittadini abbiamo avuto ben presenti le differenze tra chi vuol far crescere la Toscana e il nostro territorio con risorse e riconoscimento e guarda al futuro e chi invece ostacola l'arrivo delle risorse Europee e pratica la demogogia. Certo i numeri andranno letti con attenzione, senza sottacere criticità che andranno affrontate, intanto buon lavoro al nuovo Presidente ed ai consiglieri e le consigliere eletti".