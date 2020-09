Il Consiglio comunale di Siena convocato per lunedì 28 settembre: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico

Il Consiglio comunale di Siena è convocato per lunedì 28 settembre alle ore 9,00, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 114 2020 RATIFICA DELIBERA G.C. N. 242 DEL 23/07/2020 AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 EX ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.”.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 125 2020 RATIFICA DELIBERA G.C. N. 288 DEL 03/09/2020 AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 EX ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II”.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 66 2020 DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA PER LE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R.T. N. 62/2018 “CODICE DEL COMMERCIO”. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 78 2020 ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA – APPROVAZIONE REGOLAMENTO.5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 115 2020 REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI CAMMINI E DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL CENTRO STORICO DI SIENA. APPROVAZIONE.6 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 128 2020 TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 – CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 FISSATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28/03/2019 ED INTRODUZIONE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE.7 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 129 2020 REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA.8 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 131 2020 BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONI.9 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 132 2020 ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI – VARIAZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – APPROVAZIONE.10 APPROVAZIONE VERBALI 123 2020 APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI (28-29/07/2020).11 COMUNICAZIONI 119 2020 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.12 INTERROGAZIONE 58 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI GRUPPO MISTO LAURA SABATINI, VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SU DISAGI DEGLI ABITANTI PER MANCATA POTATURA DEI LECCI IN VIA MAMELI.13 INTERROGAZIONE 111 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO AL PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA'URBANA SOSTENIBILE DENOMINATO “PRIMUS”.14 INTERROGAZIONE 120 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO ALL'EVENTUALE SPOSTAMENTO DELLE SEDI ELETTORALI IN LUOGHI DIVERSI DALLE STRUTTURE SCOLASTICHE.15 INTERROGAZIONE 121 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SULLO STATO DEI PROGETTI SULLA NUOVA TECNOLOGIA 5G NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIENA.16 INTERROGAZIONE 124 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI SU TRASPORTI E MENSA PER LA PROSSIMA APERTURA DELLA SCUOLA NELLA NOSTRA CITTA'.17 INTERROGAZIONE 126 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI SULLA PARZIALE SOSPENSIONE DEL POLLICINO N. 54.18 INTERROGAZIONE 127 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA ROTATORIA IN LOCALITA'ISOLA D'ARBIA, STRALCIO FUNZIONALE DELLA VARIANTE ALLA CASSIA NEL TRATTO SIENA – SVINCOLO MONTERONI D'ARBIA.19 INTERROGAZIONE 130 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO ALLE AUTO ABBANDONATE ALL'INTERNO NEL TERRITORIO COMUNALE.20 INTERROGAZIONE 133 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SUI FONTANELLI PUBBLICI PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA DI ALTA QUALITA'.21 INTERROGAZIONE 134 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLA MANCANZA DI RISULTATI DEL REGOLAMENTO COSIDDETTO “SBLOCCA CANTIERI”.22 INTERROGAZIONE 135 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL MALFUNZIONAMENTO DEI NUOVI CASSONETTI PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI.23 INTERROGAZIONE 136 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AGLI ATTI DI RIQAULIFICARE CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE METTERE IN ATTO NELLA ZONA DEI PISPINI COMPRESA LA PARTE URBANISTICA FUORI LE MURA.24 INTERROGAZIONE 137 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DEI NUMEROSI CANTIERI IN ESSERE IN ALCUNE VIE CITTADINE SOPRATTUTTO PERIFERICHE.25 MOZIONE 116 2020 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SUI FATTI DI HONG KONG.26 MOZIONE 122 2020 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA ELEONORA RAITO IN MERITO ALLE PROCEDURE IN CASO DI ULTERIORI PROFUGHI NELLA PROVINCIA DI SIENA ED ALLA FISSAZIONE DEI CRITERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DI UNA CORRETTA ATTENZIONE E VIGILANZA SUI RISCHI CONNESSI.27 MOZIONE 138 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FORZA ITALIA MARIA CONCETTA RAPONI, LORENZO LORE', ORAZIO PELUSO, FABIO MASSIMO CASTELLANI PER INTITOLARE UNA VIA IMPORTANTE A “ENZO TORTORA” OPPURE UN PARCO A “ENZO TORTORA E LE VITTIME DEGLI ERRORI GIUDIZIARI”.