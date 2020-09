Le prossime manutenzioni programmate alla rete idrica di Siena

Da martedì 29 settembre a giovedì 1 ottobre continuano gli interventi per l'installazione di misuratori a tecnologia avanzata (con telelettura) e adeguamento degli allacciamenti

Da martedì 29 settembre a giovedì 1 ottobre continuano a Siena le manutenzioni programmate per l'installazione di misuratori a tecnologia avanzata (con telelettura) e adeguamento degli allacciamenti, anche in adempimento agli obblighi di legge.I lavori comportano necessariamente la temporanea sospensione dell'erogazione di acqua: laddove è possibile, AdF è impegnata a modulare tempi e modalità di esecuzione degli interventi per ridurre il più possibile i disagi per cittadini e attività economiche.Di seguito gli interventi pianificati per la prossima settimana, con date, orari e vie interessate dalla temporanea sospensione dell'erogazione idrica:Martedì 29 settembre: dalle 8.30 alle 13 viale Vittorio Emanuele II, via Doccia, passaggio del Doccino e zone limitrofe; dalle 14 alle 16 via Cozzarelli e zone limitrofe.Mercoledì 30 settembre: dalle 8.30 alle 9.30 strada delle Ginestre e zone limitrofe; dalle 10 alle 12 strada di Vignano e zone limitrofe; dalle 14 alle 16 strada di Casa al Bosco, località Il Bolgione, Monteliscai, strada di Colle Pinzuto, località Ponte a Bozzone nel comune di Castelnuovo Berardenga e zone limitrofe.Giovedì 1 settembre: dalle 8.30 alle 12.30 via Vittorio Veneto, via Toti, via Pannilunghi, via Bonci, via Bimbi, via Martiri di Scalvaia, via Mencattelli, viale XXIV Maggio, via del Colle, via Ciacci, via Isonzo, via Corridoni e zone limitrofe; dalle 14.30 alle 16.30 via Oberdan, via Trento, via Trieste, via XXIV Maggio, via Fiume, via Gorizia, via Monte Cengio, via Monte Santo, via Battisti e zone limitrofe.