Lunedì 28 settembre, gli uffici di Siena Parcheggi (in via Fontebranda e in viale Toselli) a Siena, rimarranno chiusi tutto il pomeriggio a partire dalle 14 a causa dello svolgimento di un'assemblea sindacale. Per questa ragione, il servizio di rilascio permessi di ingresso in Ztl anche quelli richiesti online e tramite email, verrà sospeso.La società si scusa con gli utenti per il possibile disagio.